Семьи израильских заложников пригласили Трампа выступить на площади в Тель-Авиве

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Семьи израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, на фоне заявлений о достижении соглашения по первому этапу мирного урегулирования в секторе Газа обратились с письмом к президенту США Дональду Трампу и пригласили его выступить на площади в Тель-Авиве в рамках его возможной поездки на Ближний Восток.

"Будет ли это выступление на площади [заложников в Тель-Авиве], которая стала символом надежды и стойкости человеческого духа, приватная встреча с семьями [заложников] или любое собрание, которое совместимо с вашим графиком, мы сделаем все необходимое для того, чтобы сделать его возможным", - говорится в письме "Форума семей заложников и пропавших без вести", его текст в X разместил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Ранее Трамп заявил, что намерен выступить в парламенте Израиля по приглашению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Президент США отметил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он также не исключил, что в рамках возможной поездки посетит сектор Газа. 6 октября "Форум семей заложников и пропавших без вести" заявил, что направил письмо в Норвежский нобелевский комитет с призывом присвоить Трампу премию мира.

Ранее президент США сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.