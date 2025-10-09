Аббас: суверенитет над сектором Газа принадлежит палестинскому государству

Связь Палестины с Западным берегом реки Иордан должна быть восстановлена посредством законов и государственных институтов, заявил президент страны

Президент Палестины Махмуд Аббас © Jonathan Brady-WPAPool/ Getty Images

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к воссоединению сектора Газы с Западным берегом реки Иордан в рамках единого государства со столицей в Восточном Иерусалиме при арабской и международной поддержке.

"Суверенитет над сектором Газа принадлежит палестинскому государству и его связь с Западным берегом реки Иордан должна быть восстановлена посредством палестинских законов и государственных институтов", - отметил политик в заявлении, распространенном агентство WAFA. По его словам, созданный правительством в Рамалле палестинский административный комитет "готов взять на себя управление сектором Газа при опоре на объединенные палестинские силы безопасности".

Аббас высоко оценил усилия, предпринятые президентом США Дональдом Трампом и всеми посредниками для достижения соглашения о прекращении войны в Газе, выводе израильских войск из сектора, расширении объемов поставок гуманитарной помощи населению и обмене пленными. "Надеюсь, что эти усилия станут прелюдией к достижению политического урегулирования, которое положит конец израильской оккупации и приведет к созданию независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил Аббас.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.