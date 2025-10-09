Стармер обсудил с Моди ситуацию на Украине

Также были затронуты вопросы стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничества в ключевых сферах, таких как климат и энергетика, включая отказ от зависимости от полезных ископаемых

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что обсудил ситуацию на Украине с главой индийского правительства Нарендрой Моди в ходе своего визита в Индию.

"Премьер-министр и я обсудили срочную необходимость [достижения] справедливого и длительного мира на Украине, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничества в ключевых сферах, таких как климат и энергетика, включая отказ от зависимости от полезных ископаемых", - сказал Стармер на совместном с Моди пресс-подходе в Мумбаи, который транслировал телеканал Sky News.

Ранее британские СМИ писали, что глава британского правительства на переговорах с Моди может затронуть ситуацию с закупкой индийской стороной российской нефти. 8 октября Стармер в беседе с журналистами заявил, что Лондон играет ведущую роль в борьбе с "теневым флотом" России для сокращения экспорта российских энергоресурсов.