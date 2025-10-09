"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
Редакция сайта ТАСС
08:04
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договорились о начале реализации мирного плана в регионе.
Стороны, как ожидается, подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана 9 октября в 12:00 мск, сообщил агентству Reuters источник.
ТАСС собрал основное о ситуации в регионе.
О договоренностях
- Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана.
- По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.
- Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.
- В движении сообщили, что документ предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
- В этой связи оно обратилось с просьбой к Трампу, государствам - гарантам соглашения, а также арабским и исламским странам с просьбой обязать Израиль соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе.
- Движение также подтвердило, что не откажется от прав палестинского народа, включая право "на свободу, независимость и самоопределение".
Сроки и подробности соглашения
- Израиль и ХАМАС, как ожидается, подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа 9 октября в 12:00 мск, сообщил агентству Reuters источник.
- По его словам, режим прекращения огня вступит в силу на территории анклава сразу после заключения соглашения.
- Собеседник агентства уточнил, что первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов после заключения сделки.
- Оставшиеся в живых заложники будут возвращены из анклава в течение 72 часов после одобрения сделки правительством Израиля, то есть 11 октября, сообщил источник Reuters в ХАМАС. Радикалы настаивают на том, чтобы им предоставили больше времени для извлечения из-под завалов тел погибших заложников, которых, как предполагается, не менее 28.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала реализацию подготовительных шагов в рамках достигнутого соглашения.
- Военные готовят указания, необходимые для передислокации армейский подразделений, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать правительство и кабинет безопасности страны для одобрения соглашения с ХАМАС 9 октября в 17:00 мск.
Реакция
- Трамп рассчитывает, что мирная договоренность между Израилем и ХАМАС окажется масштабнее конфликта в секторе Газа и приведет к миру на Ближнем Востоке.
- Турция будет внимательно следить за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Анкара продолжит усилия по урегулированию палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года.
- Евросоюз сделает все возможное для реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал стороны к скорейшему и полному выполнению договоренностей. Он также выступил за снятие всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
- Италия готова направить контингент в случае размещения в секторе Газа международных сил для обеспечения безопасности, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
- Индия надеется, что договоренность между Израилем и ХАМАС относительно первого этапа мирного плана проложит путь к прочному урегулированию на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.
- Правительство Японии приветствует и высоко ценит прогресс, достигнутый в урегулировании ситуации в секторе Газа, заявил журналистам на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдыбай.