"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договорились о начале реализации мирного плана в регионе.

Стороны, как ожидается, подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана 9 октября в 12:00 мск, сообщил агентству Reuters источник.

ТАСС собрал основное о ситуации в регионе.

О договоренностях

Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана.

По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.

В движении сообщили, что документ предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

В этой связи оно обратилось с просьбой к Трампу, государствам - гарантам соглашения, а также арабским и исламским странам с просьбой обязать Израиль соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе.

Движение также подтвердило, что не откажется от прав палестинского народа, включая право "на свободу, независимость и самоопределение".

Сроки и подробности соглашения

Израиль и ХАМАС, как ожидается, подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа 9 октября в 12:00 мск, сообщил агентству Reuters источник.

По его словам, режим прекращения огня вступит в силу на территории анклава сразу после заключения соглашения.

Собеседник агентства уточнил, что первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов после заключения сделки.

Оставшиеся в живых заложники будут возвращены из анклава в течение 72 часов после одобрения сделки правительством Израиля, то есть 11 октября, сообщил источник Reuters в ХАМАС. Радикалы настаивают на том, чтобы им предоставили больше времени для извлечения из-под завалов тел погибших заложников, которых, как предполагается, не менее 28.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала реализацию подготовительных шагов в рамках достигнутого соглашения.

Военные готовят указания, необходимые для передислокации армейский подразделений, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать правительство и кабинет безопасности страны для одобрения соглашения с ХАМАС 9 октября в 17:00 мск.

Реакция