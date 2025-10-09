Реклама на ТАСС
ГлавнаяВ мире

Премьер Испании надеется на начало прочного мира на Ближнем Востоке

Пришло время вести диалог, оказать помощь мирному населению, отметил Педро Санчес
Редакция сайта ТАСС
07:56

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес после договоренностей представителей Израиля и движения ХАМАС выразил надежду на то, что это станет началом установления прочного мира на Ближнем Востоке.

"Правительство Испании приветствует новости с Ближнего Востока и верит, что это начало справедливого и прочного мира, - написал премьер в X. - Сейчас пришло время вести диалог, оказать помощь мирному населению и смотреть в будущее".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших. 

