В КНДР отметили развитие отношений с Россией в политике, экономике, военном деле

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон назвал крайне важной роль правящих партий в дальнейшем продвижении этих отношений "по рельсам вечного развития"

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Москва и Пхеньян развивают сотрудничество по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, культуре, военном деле. Об этом заявил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Вон на переговорах с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"В настоящее время отношения между КНДР и РФ переживают новый период беспрецедентного в истории развития благодаря искренней, товарищеской дружбе, теплым личным отношениям наших уважаемых лидеров двух стран. Плотное взаимодействие наших стран динамично развивается в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело", - сказал Чо Ён Вон.

Он назвал крайне важной роль правящих партий в дальнейшем продвижении этих отношений "по рельсам вечного развития". Это, добавил секретарь Центрального комитета ТПК, полностью соответствует благородным планам руководителей двух стран.

Чо Ён Вон уверен, что нынешний визит делегации "Единой России" во главе с Медведевым - важная веха, ярко демонстрирующая несокрушимость, прочность отношений между РФ и КНДР, вышедших на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. По мнению секретаря ЦК ТПК, это также заложит новый этап в развитии межпартийных связей.