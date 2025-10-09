Алиев прибыл в Душанбе на саммит СНГ

Визит осуществляется по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАДЖ.

Как отмечается, визит осуществляется по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На 9 октября в Душанбе назначена полноформатная встреча Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным, который находится в столице Таджикистана с государственным визитом и примет участие в саммите СНГ. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, договоренность о встрече была достигнута во время состоявшегося 7 октября телефонного разговора двух лидеров, в ходе которого Алиев поздравил Путина с днем рождения.

Встреча станет первой с октября 2024 года - та также прошла на полях заседания Совета глав государств - участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал российский президент, смогли обменяться "одним-двумя словами" в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.