Ас-Сиси: соглашение по Газе даст Ближнему Востоку шанс на стабильное будущее

Оно базируется на мирном плане, предложенном президентом США Дональдом Трампом, и положит конец войне в Газе, отметил президент Египта

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Заключенное в египетском Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении огня в секторе Газа подарит региону надежду на стабильность в будущем. Убежденность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Достигнутое в Шарм-эш-Шейхе соглашение базируется на мирном плане, предложенном президентом США Дональдом Трампом, и положит конец войне в Газе. Этот документ даст надежду на справедливое и стабильное будущее всем народам региона", - написал ас-Сиси на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).