ХАМАС: заложников из Израиля освободят после объявления о прекращении огня в Газе
Редакция сайта ТАСС
09:29
обновлено 09:51
КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.
"Обмен (израильских заложников на палестинских заключенных - прим. ТАСС) начнется после того, как будет официально объявлено об окончании войны", - подчеркнул Хамдан, высказывания которого распространил близкий к ХАМАС портал Quds.