ХАМАС: заложников из Израиля освободят после объявления о прекращении огня в Газе

Речь идет об обмене израильских заложников на палестинских заключенных

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Обмен (израильских заложников на палестинских заключенных - прим. ТАСС) начнется после того, как будет официально объявлено об окончании войны", - подчеркнул Хамдан, высказывания которого распространил близкий к ХАМАС портал Quds.