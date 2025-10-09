ХАМАС не потерпит внешнего вмешательства в управление сектором Газа

Член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что управление анклавом - это национальный вопрос

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не допустит внешнего вмешательства в управление сектором Газа после завершения конфликта с Израилем. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Araby.

"Управление сектором Газа - это национальный вопрос, и мы не допустим иностранного вмешательства", - сказал он, говоря о реализации плана президента США Дональда Трампа, который предполагает размещение международных сил в палестинском анклаве.