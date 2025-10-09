В Душанбе украсили резиденцию, где пройдет встреча Путина и Алиева

На входе гостей встречает арка из алых роз

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Территория правительственной резиденции в Душанбе, где сегодня должны пройти переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, украшена масштабными инсталляциями из даров природы - овощей и фруктов, передает корреспондент ТАСС.

Кукуруза, тыква, капуста, баклажаны и перец различных сортов украсили лужайку перед входом в резиденцию, на траве причудливыми узорами выложены яблоки, апельсины лимоны и виноград, в отдалении расположены высокие пирамиды из арбузов и дынь.

Входная группа украшена инсталляцией из цветов. На входе гостей встречает огромная арка из алых роз.

Правительственная резиденция в Душанбе является одним из наиболее значимых представительских объектов Таджикистана. Здесь проходят официальные переговоры, встречи на высшем уровне, международные конференции и торжественные приемы.

Комплекс представляет собой просторную территорию с несколькими окруженными ухоженным садом зданиями, гостиничный комплекс, восемь резиденций для высоких гостей, беседка с декоративным оформлением, концертный зал, хозяйственные постройки.

В Доме приемов имеются конференц-залы для проведения крупных мероприятий. На территории правительственной резиденции также расположена одна из жилых резиденций президента Таджикистана Эмомали Рахмона.