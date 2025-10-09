Maan: в Газу после заключения сделки будут въезжать по 400 фур с помощью

Речь идет о первых пяти днях, в последующем число машин увеличат

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Не менее 400 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа будут ежедневно въезжать на территорию анклава в первые пять дней после заключения соглашения радикального палестинского движения ХАМАС с израильской стороной. Об этом сообщило близкое к ХАМАС агентство Maan, ссылаясь на представителя движения.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Он добавил, что "в последующие дни число машин, доставляющих гуманитарной помощью в анклав, будет увеличено".