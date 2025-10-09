Вучич назвал тяжелым ударом санкции США против NIS

Президент Сербии заявил, что последствия этих мер выходят далеко за рамки деятельности одной компании

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") повлечет серьезные политические, экономические и социальные последствия для страны, заявил в ходе обращения к нации президент Сербии Александар Вучич.

"Сегодня в шесть часов утра США ввели санкции, то есть санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" вступили в силу. Это плохая новость для нашей страны, хотя и ожидаемая", - отметил Вучич.

По его словам, последствия этих мер выходят далеко за рамки деятельности одной компании. "Эта новость во многих отношениях плоха для Сербии. Речь идет не просто о функционировании одной компании - это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле", - подчеркнул сербский лидер.