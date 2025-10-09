Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Вучич назвал тяжелым ударом санкции США против NIS

Президент Сербии заявил, что последствия этих мер выходят далеко за рамки деятельности одной компании
Редакция сайта ТАСС
11:22

Президент Сербии Александар Вучич

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") повлечет серьезные политические, экономические и социальные последствия для страны, заявил в ходе обращения к нации президент Сербии Александар Вучич.

"Сегодня в шесть часов утра США ввели санкции, то есть санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" вступили в силу. Это плохая новость для нашей страны, хотя и ожидаемая", - отметил Вучич.

По его словам, последствия этих мер выходят далеко за рамки деятельности одной компании. "Эта новость во многих отношениях плоха для Сербии. Речь идет не просто о функционировании одной компании - это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле", - подчеркнул сербский лидер. 

СШАСербияВучич, Александар