Рахмон и Путин высоко оценили сотрудничество двух стран в сфере безопасности

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин высоко оценили сотрудничество между спецслужбами и оборонными ведомствами двух стран на фоне современных угроз, таких как терроризм и экстремизм, и обсудили вопросы региональной безопасности. Об этом заявил таджикский лидер, выступая перед прессой по итогам переговоров с российским коллегой.

Он отметил, что в ходе встречи стороны, обсуждая вопросы региональной и международной безопасности, уделили отдельное внимание таким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, контрабанда оружия и наркотиков, киберугрозы. "Подчеркнули важность дальнейшей координации усилий для эффективного противостояния этим вызовам. Дали высокую оценку слаженному взаимодействию между правоохранительными органами, спецслужбами и оборонными ведомствами двух стран", - сообщил глава Таджикистана.

Также лидеры Таджикистана и России подчеркнули важность укрепления сотрудничества в подготовке кадров для правоохранительных органов, спецслужб, а также военных и военно-технических специалистов. Кроме того, стороны обменялись мнениями об укреплении взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, где обе страны "традиционно имеют близкие подходы".

Путин находится в Душанбе с государственным визитом, куда он прибыл 8 октября. Накануне, вечером лидеры двух стран провели неформальную встречу. Сегодня, 9 октября состоялись официальные встреча в узком и расширенном формате, а также подписание новых двусторонних документов. В этот же день запланировано проведение саммита Центральная Азия - Россия и заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. Саммит глав государств СНГ пройдет в таджикской столице 10 октября.