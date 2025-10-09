Депутат АдГ Мосдорф: власти ФРГ потерпели неудачу, вводя санкции против РФ

Ограничительные меры нанесли больший ущерб самой Германии, отметил Маттиас Мосдорф

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф © IMAGO/ dts Nachrichtenagentur via Reuters Connect

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маттиас Мосдорф заявил, что немецкое правительство потерпело неудачу с введением санкций против России. Рестрикции, по его словам, нанесли больший ущерб самой Германии.

"Санкции против России привели к тому, что наши цены взлетели до небес! Они должны были ослабить [президента РФ Владимира] Путина, но ударили по нам раньше! Дорогая энергия, инфляция, потерянные рабочие места. Правительство потерпело неудачу, оно не защищает собственный народ!" - написал Мосдорф в X.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала "быстро принять 19-й пакет санкций против РФ в сентябре".

По сообщениям Еврокомиссии, 19-й пакет будет включать расширение черного списка ЕС, новые ограничения против танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки Брюсселя и Вашингтона установить потолки цен на российские нефтепродукты, которые поэтому на Западе называют "теневым флотом". Пакет также будет включать новые финансовые ограничения и запреты транзакций между Россией и ЕС, также идет дискуссия о введении ограничений на перемещении по Европе российских дипломатов.

В настоящее время рестрикции ЕС против РФ действуют в отношении свыше 2,5 тыс. юридических и физических лиц и практически полностью блокируют любые экономические обмены стран Евросоюза с Россией по всем областям, что является абсолютным рекордом. По мнению как российских, так и западных экспертов, эта политика давно вышла за пределы любых санкционных режимов и является попыткой установления экономической блокады.