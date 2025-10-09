Алиев: все дорожные карты России и Азербайджана успешно реализуются
Редакция сайта ТАСС
12:14
обновлено 12:41
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе отметил успешное выполнение намеченных планов сотрудничества двух стран.
"Те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, они успешно реализуются", - заявил азербайджанский лидер. Он также отметил, что относительно недавно была проведена "российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, не только торгово-экономических".
"Ну и, конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная", - сказал Алиев.