Алиев: все дорожные карты России и Азербайджана успешно реализуются

Повестка дня достаточно обширная и позитивная, указал президент

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе отметил успешное выполнение намеченных планов сотрудничества двух стран.

"Те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, они успешно реализуются", - заявил азербайджанский лидер. Он также отметил, что относительно недавно была проведена "российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, не только торгово-экономических".

"Ну и, конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная", - сказал Алиев.