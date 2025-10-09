AFP: лауреат Нобелевской премии мира был выбран до сделки Израиля с ХАМАС

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет, присуждающий премию мира, провел свое последнее заседание 6 октября. Это означает, что имя лауреата было определено задолго до заключения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщило Agence France-Presse.

"Последние детали были согласованы в понедельник", - заявил агентству представитель комитета Эрик Осхайм. Он уточнил, что до объявления имени лауреата 10 октября новых заседаний комитета не запланировано.

В этом году на почетную премию выдвинуты 338 человек и организаций. При этом специалист по Нобелевской премии Асле Свен заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС "абсолютно не влияет" на выбор лауреата 2025 года, комитет "уже принял решение".

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что помощники президента США Дональда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, ведут агрессивную публичную и закулисную кампанию по лоббированию присуждения ему Нобелевской премии мира. Это вызывает беспокойство в Норвегии, где опасаются возможной негативной реакции со стороны Трампа, если он не получит премию.

Накануне Трамп сообщил, что представители Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. Агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщило, что режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем в Газе начнет действовать только после того, как правительство Израиля одобрит соглашение с движением. Как сообщили ТАСС в офисе Нетаньяху, израильский кабмин соберется на заседание для обсуждения плана урегулирования в секторе Газа в 18:00 мск.