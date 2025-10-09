Президент Египта призвал к немедленному перемирию в Газе

Огонь нужно прекратить до официального подписания соответствующего соглашения, отметил Абдель Фаттах ас-Сиси

Редакция сайта ТАСС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня в секторе Газа должен вступить в силу немедленно, до официального подписания соответствующего соглашения. Убежденность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Огонь в Газе необходимо прекратить немедленно, не дожидаясь подписания соглашения", - подчеркнул египетский лидер на встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Текст выступления ас-Сиси опубликовала его канцелярия на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Египта указал, что, по его мнению, официальный документ о прекращении огня необходимо подписать "как можно скорее" и в этой связи напомнил представителям американской администрации о своем приглашении для президента США Дональда Трампа на торжественную церемонию заключения соглашения, которая пройдет в Египте.

В ночь на четверг Трамп сообщил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу после того, как соответствующее решение одобрит кабмин Израиля, который соберется на заседание вечером 9 октября.