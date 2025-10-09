Гутерриш: cтраны ООН должны профинансировать гуманитарные операции в Газе

Генсек организации также отметил необходимость восстановления гражданской инфраструктуры анклава

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Денис Акишев/ ТАСС

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Достижение реального прогресса в вопросе сектора Газа требует не только прекращения огня, но и полноценного доступа в анклав гуманитарных работников и надлежащего финансирования странами их деятельности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Чтобы превратить перемирие в реальный прогресс нам необходимо нечто большее чем прекращение огня. Нам нужен полноценный, безопасный и устойчивый доступ для гуманитарных работников, устранение бюрократии и препятствий, восстановление гражданской инфраструктуры. Нам также необходимо, чтобы страны-члены [ООН] гарантировали надлежащее финансирование гуманитарных операций, чтобы удовлетворить огромные нужды", - сказал он журналистам в штаб-квартире всемирной организации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".