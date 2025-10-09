На Украине завели дело о "препятствовании" действиям полиции в Почаевской лавре

Между семинаристами Украинской православной церкви и силовиками произошла драка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело против прихожан якобы из-за препятствования действиям силовиков в Почаевской лавре, которые накануне срезали замки на воротах Успенского собора и пытались проникнуть внутрь. Об этом сообщил начальник областной Нацполиции Сергей Зюбаненко.

"Зафиксировано препятствование (действиям полиции - прим. ТАСС), зарегистрировано производство и будет исследована роль каждого, кто это совершал. Закон будет установлен, где бы это ни было", - приводит слова начальника областной полиции агентство Укринформ.

В среду сотрудники Нацполиции Украины вместе с СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру. Между семинаристами Украинской православной церкви (УПЦ) и силовиками произошла драка. Семинаристы и прихожане не дали полиции пройти на территорию Успенского собора лавры. Сотрудников полиции и СБУ удалось вытеснить с территории монастыря, но те пригрозили вернуться с подкреплением.

В январе созданная Минкультуры Украины комиссия по инвентаризации во главе с директором Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника Василием Ильчишиным хотела провести учет имущества, находящегося в пользовании Почаевской лавры, в том числе описать предметы церковной утвари, иконы и иконостасы. Однако в обители этого не допустили. По словам Ильчишина, представители лавры пытались через суд оспорить поручение министерства об инвентаризации, однако суд оставил иск без движения.

Почаевская лавра находится в городе Почаеве Тернопольской области на западе Украины. В 2003 году монастырем был заключен договор аренды с УПЦ до 2052 года. В июне 2024 года комиссия Минкультуры начала там проверку, в ведомстве заявляли, что изучают договоры с УПЦ. Летом прошлого года в Минкультуры сообщали, что планируют вернуть под управление государства используемые УПЦ крупные монастыри, в том числе Почаевскую лавру.

Вытеснение УПЦ

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек. Ранее министерство культуры расторгло с УПЦ договор на аренду древнейшего православного монастыря на территории Украины - Киево-Печерской лавры, комиссия ведомства опечатала помещения монастыря, а музей планирует организовать в части из них выставочные залы.