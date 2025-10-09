NYT: ХАМАС рискует, согласившись освободить заложников без гарантий

По мнению аналитиков, это "крупная уступка"

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. ХАМАС пошел на значительный риск, согласившись освободить оставшихся заложников в секторе Газа, не получив при этом гарантий полного прекращения войны со стороны Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению аналитиков, это "крупная уступка", которая отражает серьезное ослабление ХАМАС за два года войны и огромное давление со стороны таких союзников, как Катар и Турция.

"ХАМАС пошел на серьезные уступки. Он рискует, веря, что война закончится, но у него также мало других вариантов", - приводит издание слова палестинского аналитика Эсмата Мансура.

Сделка, достигнутая 9 октября, гарантирует освобождение палестинских заключенных, но предусматривает лишь частичный вывод израильских войск на начальном этапе и не гарантирует окончания войны. По словам арабских посредников, ХАМАС доверился Соединенным Штатам в том, что они обеспечат невозобновление боевых действий со стороны Израиля.

Ключевые вопросы, такие как послевоенное управление Газой и давнее требование Израиля о разоружении ХАМАС, были оставлены для будущих обсуждений. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовательно заявлял, что ХАМАС должен быть разоружен, прежде чем война сможет закончиться. "Впереди нас ждет долгий путь. Оставшиеся вопросы не из легких", - заключил Мансур.

8 октября Трамп сообщил, что представители Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. Агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщило, что режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем в Газе начнет действовать только после того, как правительство Израиля одобрит соглашение с движением. Как сообщили ТАСС в офисе Нетаньяху, израильский кабмин соберется на заседание для обсуждения плана урегулирования в секторе Газа в 18:00 мск.