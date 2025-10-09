CNN: Израиль не будет передавать ХАМАС тела экс-лидеров радикалов

По данным телекомпании, речь идет о Яхье Синваре и его брате Мухаммеде

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израильские власти не намерены передавать палестинскому движению ХАМАС тела лидеров радикалов в Газе Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда в рамках договоренностей по прекращению огня, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Ранее палестинское агентство Maan сообщало, что представитель ХАМАС на консультациях в Египте по Газе требовали включить в соглашение обязательство передачи тел лидеров радикального движения.

Яхья Синвар возглавлял ХАМАС в секторе Газа с 2017 года, 6 августа 2024 года был избран на пост главы политбюро всего движения после убийства в Тегеране предыдущего лидера радикалов Исмаила Хании. 16 октября Синвар был убит израильскими военными на юге Газы. Синвара-старшего Израиль считал одним из вдохновителей и главных организаторов нападения сторонников ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Его младший брат Мухаммед стал, по версии израильской стороны, главой военного крыла ХАМАС. Он был убит израильтянами в мае в секторе Газа.