Лула да Силва назвал цивилизованным телефонный разговор с Трампом

Президент Бразилии указал на несправедливый характер введенных против страны пошлин и потребовал их отмены

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высоко оценил результаты телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом о возможном пересмотре тарифных мер США в отношении южноамериканской республики.

"Я ожидал, что будет большая дискуссия. Но он позвонил мне [и разговаривал] самым любезным образом, каким только может один человек обратиться к другому. Я говорил с ним цивилизованно, и он поступил так же", - заявил бразильский лидер в интервью местной радиостанции Piatã FM.

По словам главы государства, он указал Трампу на несправедливый характер введенных против Бразилии пошлин и потребовал их отмены.

"Я сказал ему то, что нужно было сказать: [необходимо] отменить тарифы на бразильские товары, и еще, что он стал жертвой дезинформации. Так что теперь начинается новый этап [переговоров]", - подчеркнул он.

Ранее президент США обосновал введение тарифов в отношении бразильской продукции дефицитом в двусторонней торговле. Бразильский лидер отмечал, что это не соответствует действительности и что тарифы носят политический характер.

Телефонный разговор президентов Бразилии и США состоялся 6 октября. Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.