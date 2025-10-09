Токаев сообщил, что его госвизит в Россию состоится 12 ноября

Президент Казахстана также предложил запустить совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север - Юг"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что посетит Россию с государственным визитом 12 ноября.

Выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе, он предложил запустить совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север - Юг".

"К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября", - привели в пресс-службе слова Токаева.

Он также отметил, что видит перспективы в развитии транспортных проектов через Афганистан. "Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора "Север - Юг". Совет могли бы возглавить главы транспортных ведомств наших стран с подключением специалистов, экспертов и предпринимателей", - сказал он.

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера сообщали ТАСС, что Токаев планирует государственный визит в Россию в ноябре. В Минкультуры и информации Казахстана сообщали, что в преддверии визита в октябре в Москве пройдут Дни культуры Казахстана, а 12 ноября в российской столице пройдет гала-концерт казахстанских мастеров искусств.

Президент России Владимир Путин посещал Казахстан с государственным визитом в ноябре 2024 года.