Президент Боливии подписал закон о признании российских дипломов

Это важное соглашение усилит научные и академические связи между двумя странами, заявил Луис Арсе

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе подписал одобренный парламентом закон о признании российских дипломов об образовании. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы опубликовали закон, который ратифицирует "Соглашение между правительством Многонационального Государства Боливия и правительством Российской Федерации о взаимном признании дипломов об образовании, квалификации и научных степеней. Это важное соглашение усилит научные и академические связи между двумя странами", - написал Арсе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Боливии Эстебан Катарина Мамани заявил ТАСС, что предложение о признании российских дипломов получило "поддержку всех политических партий, вне зависимости от ее политической ориентации".