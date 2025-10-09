Мирзиёев предложил создать филиалы центра "Сколково" в странах Центральной Азии

Президент Узбекистана также выступил с инициативой создания Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания филиалов центра "Сколково" в странах Центральной Азии, а также Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

По его данным, инициативы были озвучены на втором саммите Центральная Азия - Россия в столице Таджикистана Душанбе.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане была утверждена стратегия развития ИИ до 2030 года, а при министерстве цифровых технологий создан специальный центр. В рамках нацпрограммы "Один миллион лидеров искусственного интеллекта" запущены образовательные платформы с бесплатными онлайн-курсами, что позволит до 2027 года подготовить 1 млн молодых людей, владеющих навыками в этой сфере. Также во всех регионах страны будут проводиться хакатоны по искусственному интеллекту.