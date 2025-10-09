Мирзиёев инициировал "Агроэкспресс Центральная Азия - РФ" для роста товарооборота

Президент Узбекистана отметил, что проект нужен для упрощения доступа сельхозпродукции на рынки партнеров

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания проекта "Агроэкспресс Центральная Азия - Россия" для увеличения взаимного товарооборота и упрощения доступа сельхозпродукции на рынки партнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в телеграм-канале.

По его данным, инициатива была объявлена на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> инициировал проект "Агроэкспресс Центральная Азия - Россия" для увеличения взаимного товарооборота и упрощения доступа сельхозпродукции на рынки партнеров", - сказано в сообщении.