Spiegel: неопознанный беспилотник заметили над авиабазой НАТО на западе Германии

По данным журнала, он пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Неопознанный беспилотник был замечен над авиабазой НАТО в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их данным, радары зафиксировали БПЛА в зоне безопасности базы в среду около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Он пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе была немедленно объявлена тревога, на место прибыли военные и полиция. Установить тип беспилотника и обнаружить того, кто его запустил, пока не удалось.

Авиабаза в Гайленкирхене играет важную роль в операциях НАТО по наблюдению за воздушным пространством на восточном фланге альянса. Там размещены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.