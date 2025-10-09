Американский генерал хочет активизировать в США обучение летчиков ВСУ на F-16

Кеннет Уилсбэк также выразил готовность содействовать передаче Украине новых систем радиоэлектронной борьбы, которые бы могли применяться с самолетов

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост начальника штаба американских ВВС генерал Кеннет Уилсбэк выразил готовность содействовать тому, чтобы в США обучали больше украинских летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16, а также передаче Киеву новых средств противодействия беспилотникам.

"Да, готов", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора о том, намерен ли он добиваться активизации и расширения в США программы подготовки украинских летчиков боевому применению упомянутых самолетов. Уилсбэк выступал на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Генерал ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли он добиваться предоставления Киеву новых вооружений для противодействия беспилотникам. "Да, с удовольствием", - сказал он. Уилсбэк также выразил готовность содействовать передаче Украине новых систем радиоэлектронной борьбы, которые бы могли применяться с самолетов.

В мае Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг на сумму около $311 млн по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Ряд западных стран ранее обещал предоставить Киеву упомянутые самолеты. Сколько именно F-16 уже передано, официально не разглашается, при этом ВСУ уже не раз их теряли.

В США начали обучение украинских летчиков применению F-16 при предыдущей вашингтонской администрации во главе с 46-м американским президентом Джо Байденом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.