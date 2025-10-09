Трамп вновь выразил мнение, что конфликт на Украине будет преодолен

Президент США ранее думал, что ситуация между Россией и Украиной может оказаться самой быстрой для урегулирования

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп вновь выразил мнение о том, что конфликт на Украине удастся преодолеть.

"Как вы помните, мы добились завершения семи, это восьмая. Мы добились завершения семи войн, крупных конфликтов, войн. Это номер восемь", - сказал Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме, комментируя новые договоренности, нацеленные на завершение боевых действий в секторе Газа. "И я думал, что [ситуация] между Россией и Украиной может оказаться самой быстрой [для урегулирования]. Но, думаю, это тоже произойдет", - добавил президент США, не вдаваясь в детали.