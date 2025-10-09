Решение об учреждении нового формата "СНГ плюс" примут 10 октября
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Решение об учреждении нового формата "СНГ плюс" примут 10 октября. Об этом заявил глава МИД Таджикистана на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
"Завтра главы государств примут решение об учреждении нового формата под названием СНГ плюс, открывающий новые возможности для взаимодействия с внешними партнерами", - сказал глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.