Решение об учреждении нового формата "СНГ плюс" примут 10 октября

Глава МИД Таджикистана отметил, что это откроет новые возможности для взаимодействия с внешними партнерами
Редакция сайта ТАСС
16:34
обновлено 17:06

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Решение об учреждении нового формата "СНГ плюс" примут 10 октября. Об этом заявил глава МИД Таджикистана на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.

"Завтра главы государств примут решение об учреждении нового формата под названием СНГ плюс, открывающий новые возможности для взаимодействия с внешними партнерами", - сказал глава внешнеполитического ведомства Таджикистана. 

