Мирзиёев предложил ежегодно проводить фестиваль культуры стран Центральной Азии и РФ

Президент Узбекистана также отметил важность проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия"

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ежегодно проводить Фестиваль культуры, искусства и творчества народов Центральной Азии и России. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

По ее данным, инициатива была представлена на втором саммите Центральная Азия - Россия в столице Таджикистана Душанбе.

Мирзиёев также отметил важность проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" и предложил придать мероприятию статус главной индустриальной и инновационной площадки в формате "Центральная Азия - Россия". По его словам, прошедшая в апреле пятая выставка объединила более 10 тыс. участников из 35 стран, были заключены сделки на $5 млрд.