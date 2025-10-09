Министр энергетики США: из-за шатдауна кончатся деньги на оснащение ядерного арсенала

Крис Райт сообщил, что средства закончатся в ближайшие шесть-семь дней

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт на заседании кабинета в Белом доме пожаловался, что из-за шатдауна через несколько дней у его ведомства кончатся деньги на программы переоснащения ядерного арсенала.

Как он отметил, Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США отвечает за поддержание боеготовности и производство ядерного арсенала, а также двигателей для субмарин и авианосцев. Однако представители Демократической партии в Сенате Конгресса США на протяжении долгого времени затягивали процедуру утверждения руководителя этой структуры.

"Теперь они затягивают с финансированием. В ближайшие шесть-семь дней у нас закончатся средства, и переоснащение нашего ядерного арсенала, который является окончательным гарантом нашего суверенитета, столкнется с недофинансированием, и нам придется замедлить темпы", - сказал Райт.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.