В ХАМАС считают, что армия Израиля истощена

Член политбюро палестинского движения Усама Хамдан отметил, что израильская армия не сможет снова атаковать сектор Газа

ДОХА, 9 октября. /ТАСС/. Руководство палестинского движения ХАМАС полагает, что израильская армия истощена и неспособна возобновить боевые действия в секторе Газа после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"Израильская армия истощена и не в состоянии снова атаковать сектор Газа", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Если бы Израиль не осознал свою неспособность добиться победы военным путем, он не согласился бы на соглашение о прекращении огня", - подчеркнул Хамдан.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. В ночь на четверг движение подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. Как сообщил президент США Дональд Трамп, представители конфликтующих сторон достигли договоренностей по первому этапу предложенного Вашингтоном мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии в секторе.