Генсек СНГ: никакие санкции не разрушат сотрудничество в рамках содружества

Сергей Лебедев отметил, что товарооборот между странами Содружества не только сохраняется, но и растет, также растет ВВП

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) демонстрируют рост товарооборота, и никакие санкции не могут разрушить сотрудничество в рамках организации. Об этом заявил на встрече с журналистами генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступивший по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества.

"Мы не скрываем, что у нас есть определенные проблемы, обусловленные в первую очередь санкционным давлением со стороны Запада и некоторыми другими шагами, <…> но мы стоим очень дружно, поддерживаем друг друга", - сказал генсек. Он отметил, что товарооборот между странами Содружества не только сохраняется, но и растет, также растет ВВП. "Во всех странах СНГ мы показываем рост, и это говорит о том, что никакие внешние санкции, никакое давление не помогут разрушить наше сотрудничество, наше взаимодействие", - резюмировал Лебедев.

Заседание СМИД состоялось в Душанбе под председательством министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Руководители внешнеполитических ведомств одобрили 15 документов, которые 10 октября на саммите обсудят главы государств Содружества. Также были рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе обеспечение безопасности, устойчивое развитие и координация действий на международных площадках.