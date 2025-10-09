МИД Приднестровья попросил помощи ОБСЕ из-за давления Кишинева

Глава ведомства Виталий Игнатьев обратился к спецпредставителю действующего председателя организации Томасу Ленку по вопросу отмены принятого парламентом Молдавии "закона о сепаратизме"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев попросил о помощи спецпредставителя действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Ленка в вопросе отмены принятого парламентом Молдавии "закона о сепаратизме", который ограничил поездки руководства непризнанной республики и их участие в переговорах по урегулированию конфликта.

"Игнатьев вновь привлек внимание к теме так называемого закона о сепаратизме, которому была дана негативная международная оценка, и высказался за то, чтобы при посредничестве ОБСЕ эти репрессивные нормы были либо отменены, либо конкретизированы таким образом, чтобы не представлять угрозу личной безопасности и свободе передвижения населения Приднестровья", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Ленка с Игнатьевым.

Парламент Молдавии в феврале 2023 года принял поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления, в совершении которых можно обвинить и арестовать руководителей непризнанной республики. В Тирасполе обвинили Кишинев в нарушении ранее достигнутых договоренностей и подрыве переговорного процесса.

Переговоры по приднестровскому урегулированию заморожены уже более пяти лет. Последнее заседание в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) прошло осенью 2019 года в Братиславе. Руководство Приднестровья неоднократно призывало возобновить их в этом формате, а также обвиняло Кишинев в экономическом давлении. Однако президент Молдавии Майя Санду после избрания в 2020 году заявила, что не будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.