Фидан: есть вероятность, что Израиль снова захочет развязать войну в Газе

Глава МИД Турции отметил, что "как только ситуация с заложниками будет урегулирована, у Израиля больше не останется аргументов для поддержания собственной легитимности"

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что существует вероятность, что израильское правительство может снова захотеть развязать войну в Газе.

"Проблемы всегда могут возникнуть. У [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху есть определенный послужной список, и мы знаем, насколько он ненадежен в некоторых вопросах, особенно в вопросах мира. У Израиля может возникнуть соблазн вновь развязать войну. Международное сообщество в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности в связи с этим. В конце концов, как только ситуация с заложниками будет урегулирована, у Израиля больше не останется аргументов для поддержания собственной легитимности. Мы должны предвидеть, что на практике возникнут определенные проблемы. Это неизбежно", - заявил Фидан турецким СМИ в Париже.