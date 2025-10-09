Трамп: США и Запад наращивают давление на РФ с целью урегулирования на Украине

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты "продают оружие НАТО, которое, вероятно, поступает по большей части Украине"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. США и Запад в целом наращивают давление на Россию с целью добиться урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с коллегой из Финляндии Александером Стуббом.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 9 октября 2025 года

"Да, мы наращиваем [давление]. Мы наращиваем его вместе", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. "НАТО отлично себя показывает", - продолжил президент, отметив, что США "продают оружие НАТО, которое, вероятно, поступает по большей части Украине". "Это решение остается за ними [странами НАТО], но они покупают оружие у США", - добавил Трамп.