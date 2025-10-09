ХАМАС призвал посредников заставить Израиль прекратить бомбардировки Газы

В результате бомбардировки западных районов города Газа погибли и пострадали более 70 человек, сообщила радикальная группировка

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС потребовало, чтобы посредники на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа и руководство США обязали Израиль прекратить обстрелы анклава. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"В результате бомбардировки западных районов города Газа погибли и пострадали более 70 человек. ХАМАС призывает посредников и американскую администрацию осудить это преступление и заставить Израиль прекратить агрессию в отношении детей и мирных граждан", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу после того, как соответствующее решение одобрит кабмин Израиля.