Уиткофф и Кушнер участвуют в заседании кабмина Израиля по теме Газы

На заседании обсуждаются договоренности об освобождении заложников, удерживаемых в анклаве

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приняли участие в заседании правительства Израиля, на котором обсуждаются договоренности об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Фотографии из зала заседаний распространила канцелярия главы израильского правительства. На них видно, что по правую руку от премьер-министра Биньямина Нетаньяху сидит Уиткофф, а по левую - Кушнер. Далее по кругу разместились израильские министры.

Уиткофф и Кушнер прибыли с визитом в Израиль, и Нетаньяху уже провел с ними отдельную встречу в своем офисе в Иерусалиме. Заседание израильского кабмина, куда затем были приглашены представители США, созвано для обсуждения договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, на основе плана мирного урегулирования, предложенного американским президентом Дональдом Трампом. Ранее в израильском правительстве заявили, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу только после того, как правительство страны одобрит эти договоренности.