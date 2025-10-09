Трамп обещал отчитаться о результатах медосмотра

Президент США сообщил, что не испытывает каких-либо трудностей ни в физическом, ни в психическом плане

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен отчитаться по итогам медосмотра, который он пройдет в пятницу в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

"Я встречусь с военными и пройду медосмотр, который мне проводят раз в полгода. Я думаю, что я в отличной форме, но я вам сообщу [о результатах]. Я не испытываю каких-либо трудностей ни в физическом, ни в психическом плане", - отметил Трамп, отвечая в четверг на вопрос журналиста в начале встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Предыдущее обследование президента проводилось 11 апреля. По итогам его личный врач сообщил, что Трамп "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства". Сам президент отметил, что сдал тест на определение умственных способностей, хотя его предшественник Джо Байден не проходил такую проверку.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США 10 октября пройдет медосмотр, а после этого рассчитывает отправиться на Ближний Восток.

Летом этого года у Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома тогда заявила, что состояние здоровья президента остается отличным. Отечность обусловлена венозной недостаточностью, что распространено среди людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.