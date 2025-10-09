Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы

Мероприятия должны стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", - говорится в коротком сообщении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном по итогам заседания кабмина.