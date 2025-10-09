Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Председатель государственных дел КНДР сказал, что это мероприятие внесет вклад в развитие отношений РФ и КНДР, которые укрепляются с каждым днем

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на концерте российских артистов в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи и лично поблагодарил их за выступление. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт состоялся 9 октября в художественном театре "Мансудэ". Председатель государственных дел КНДР сказал, что это мероприятие внесет вклад в развитие отношений РФ и КНДР, которые укрепляются с каждым днем. Выступление также высоко оценили министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, работники сферы культуры народной республики и жители столицы.

Перед собравшимися выступили российские певцы, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. "Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт", - информирует ЦТАК.

Ранее агентство сообщило, что в Пхеньян прибыли певец Ярослав Дронов (Shaman) и певица Александра Воробьева.