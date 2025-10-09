Минюст США обвинил в мошенничестве генпрокурора, которая вела дело Трампа

Летиции Джеймс в случае признания виновной может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере до $1 млн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Американский Минюст предъявил обвинения в мошенничестве в банковской сфере генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая занималась разбирательством в отношении Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США. Об этом говорится в иске, поступившем в четверг в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Вирджиния.

Как уточняется в документе, большое жюри присяжных сочло достаточными представленные властями улики для предъявления Джеймс обвинений. Они касаются взятого ею ипотечного кредита для приобретения дома в Вирджинии. Как утверждает Минюст, Джеймс смогла получить кредит на выгодных условиях, поскольку заверила финансовое учреждение в том, что будет жить в доме сама. В действительности она его сдавала, поясняется в исковом заявлении.

Джеймс предъявлены обвинения в мошенничестве и предоставлении заведомо ложной информации финансовому учреждению. От нее требуют, в частности, компенсировать ту прибыль, которую она, как полагает Минюст, получила незаконно. Планируется, что генпрокурор предстанет перед судом в Вирджинии 24 октября. Джеймс в случае признания виновной может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере до $1 млн.

Газета The Washington Post в августе сообщила, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Джеймс. В публикации отмечалось, что сотрудники федеральной прокуратуры в штате Нью-Йорк обязали Джеймс ответить на вопросы о разбирательствах, которые она проводила в отношении Трампа и Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США - неправительственной организации, которая обладает большим влиянием во внутренней политике и традиционно поддерживает тесные связи с Республиканской партией.

Телеканал Fox News в апреле сообщил, что действующая вашингтонская администрация заподозрила Джеймс в мошенничестве при оформлении ипотеки.

Обвинения Джеймс в отношении Трампа

Джеймс, являющаяся сторонницей демократов, в 2022 году обвинила республиканца Трампа в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. По итогам разбирательства суд Нью-Йорка в феврале 2024 года обязал ответчика выплатить $454 млн. Трамп подчеркивал, что это дело является политически мотивированным и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Апелляционный суд в августе этого года признал этот штраф чрезмерным и отменил его.

В 2020 году Джеймс потребовала расформировать НСА. Она заявила, что в ходе расследования выявила многочисленные случаи нецелевого расходования средств руководством ассоциации. НСА объединяет тех, кто выступает в защиту права жителей США на владение оружием. Организация активно участвует в лоббистской деятельности и поддерживает Трампа. Ассоциация впоследствии была вынуждена серьезно изменить свою работу из-за этого разбирательства.

В большинстве американских штатов, включая Нью-Йорк, должность генпрокурора является выборной.