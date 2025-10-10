Пашинян рассказал Рахмону о ходе мирного процесса между Ереваном и Баку

Политики обсудили возможности, созданные в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, и укрепление атмосферы сотрудничества в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Егор Алеев/ ТАСС

ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Душанбе провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которой обсуждался мирный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

"Были обсуждены возможности, созданные в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, и укрепление атмосферы сотрудничества в регионе, реализация проектов TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - прим. ТАСС) и "Перекресток мира", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Рахмон приветствовал парафирование мирного соглашения по итогам вашингтонской встречи и выразил поддержку со стороны Душанбе процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Саммит СНГ проходит 10 октября в Душанбе, куда для участия в его работе прибыли президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, председательствующего в органах СНГ в 2025 году.

Совет глав государств СНГ - это высший орган Содружества Независимых Государств, где принимаются принципиальные решения по всем ключевым вопросам, включая изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2024 года в Московском Кремле.