Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением премьера

Некоторые опрошенные участники лидеры партий считают, что президент Франции определится с кандидатурой премьера еще до встречи и сообщит им о своем решении

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на совещание в Елисейский дворец лидеров всех политических партий, за исключением "Национального объединения" и "Неподчинившейся Франции" в преддверии назначения нового премьер-министра страны. По информации телеканала BFMTV, встреча состоится в 14:30 по местному времени (15:30 мск).

Опрошенные телеканалом участники лидеры партий не уверены, о чем конкретно будет говорить глава государства, однако главной темой, очевидно, станет назначение нового главы правительства и формирование кабмина. Одни считают, что Макрон определится с кандидатурой премьера еще до встречи и сообщит им о своем решении. Другие же, напротив, допускают, что глава государства наоборот хочет обсудить с ними варианты назначений, прежде чем огласить свое решение.

Председатель партии "Экологисты" Марин Тонделье в эфире телеканала TF1 подтвердила, что пойдет на эту встречу и получила на это поддержку однопартийцев. Она заверила, что выразит категорическое несогласие, если Макрон вновь решит поручить формирование кабмина уходящему премьеру Себастьену Лекорню и потребовала, чтобы "власть отдали левым и экологистам". При этом, несмотря на заявления представителей президентского лагеря о том, что они не возражают против премьера из числа левых партий, политик назвала такие сигналы "слабыми". Тонделье также подтвердила, что ее партия готова к возможному роспуску парламента, как и к объединению в новый альянс с другими левыми партиями, поэтому открыта для любых переговоров на этот счет.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.