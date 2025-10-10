Медведчук назвал Украину кладбищем на международном полигоне

Глава движения "Другая Украина" считает, что выборы не поменяют ситуацию в стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Запад превратил Украину в кладбище на международном полигоне, и никакие выборы не смогут поменять ситуацию в стране. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру" он обратил внимание на то, что именно западные политики толпами приезжают в Киев, требуя продолжения войны.

"Сегодня Украина превратилась в кладбище на международном полигоне, а какие выборы могут быть на кладбище? Украинцев вычеркнули из списков живых и следят, когда они заполнят приготовленные для них могилы. Спасут ли эту ситуацию выборы? К сожалению, не могут даже в принципе", - написал политик.

По мнению Медведчука, политическая ситуация в современной Украине давно сложилась таким образом, что выборы не в состоянии поменять жизнь простых граждан, вернуть их к мирной жизни, достатку и благополучию. "Экономика страны полностью зависит от войны, которую финансирует Европа. То есть Украина Зеленского сегодня продает Европе войну с Россией, и если она закончится, то Украине нечего будет продавать. ЕС не раз показывал, что другие украинские товары ему не нужны. Поэтому европейские хозяева могут только финансировать гибель украинцев на фронте, на что денег не считают", - указал он.