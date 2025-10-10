Рахмон: СНГ в 2025 году уделило внимание сотрудничеству в сфере безопасности

Лидер Таджикистана выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут выработаны решения, "направленные на дальнейшее укрепление потенциала Содружества"

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Внимание стран - членов СНГ в год председательства Таджикистана было направлено на укрепление их взаимодействия в области безопасности. Об этом сообщил таджикский президент Эмомали Рахмон, открывая заседание Совета глав государств Содружества в Душанбе.

"Соответствующее внимание уделялось укреплению сотрудничества в сфере безопасности, в частности в вопросах борьбы с рисками и угрозами безопасности", - сказал он. Лидер республики выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут выработаны решения, "направленные на дальнейшее укрепление потенциала Содружества".

Саммит СНГ проходит 10 октября в Душанбе, в его работе участвуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Заседание совета проводит лидер Таджикистана, председательствующего в органах СНГ в 2025 году.