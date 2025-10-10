Новый президент Перу пообещал бороться с преступностью

Хосе Хери также пообещал провести прозрачные выборы

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Sebastian Castaneda

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Принесший присягу в качестве президента Перу после импичмента Дине Болуарте председатель Конгресса (однопалатного парламента) Хосе Хери заявил, что сконцентрируется на борьбе с преступностью и организации прозрачных выборов в стране. Заседание транслировалось на YouTube-канале высшего законодательного органа.

"Главный враг - это преступность и преступные организации. Они наши враги, и мы объявляем им войну. Мы гарантируем прозрачный, чистый и организованный избирательный процесс", - сказал он.

Ранее Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности, решение было принято единогласно. Болуарте не явилась на заседание Конгресса.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед готовящимся импичментом в марте 2018.