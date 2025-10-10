Большинство опрошенных швейцарцев хотят отмены сделки о закупке истребителей

Четверть заявила, что правительство страны должно разорвать контракт

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Швейцарии выступает за отмену сделки с США о закупке истребителей F-35A. Об этом свидетельствует опрос компании LeeWas для газеты 20 Minuten и медиакомпании Tamedia.

Четверть опрошенных заявила, что правительство страны должно разорвать контракт, еще 27% респондентов высказались за то, чтобы изучить возможность закупки других истребителей. Таким образом, 52% участников опроса выступают против этой сделки, пишет газета.

Соглашение вновь оказалось в центре внимания в августе, когда США ввели против товаров из Швейцарии пошлины в размере 39% - это самая высокая ставка для товаров из стран Европы. Кроме того, изначально стороны договаривались, что Берн закупит 36 истребителей за фиксированную сумму 6 млрд франков, но теперь Вашингтон требует заплатить дополнительные 1,3 млрд франков.

В рамках опроса респондентов спрашивали, как должны поступить власти страны в свете требования США об увеличении стоимости контракта. Лишь 18% опрошенных считают, что Швейцария должна пойти навстречу требованиям администрации президента Дональда Трампа. Еще 5% респондентов считают необходимым провести референдум по этому вопросу. "Я понимаю озлобленность населения, они сыты по горло этим театром вокруг закупки [истребителей], и торговый спор определенно играет здесь роль", - прокомментировал результаты опроса член Национального совета от Швейцарской народной партии Томас Хуртер.

Опрос проводился 16-17 сентября. В нем приняли участие свыше 14 тыс. человек. Погрешность не превышает 2 процентных пункта.

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) в 2022 году заключило с США контракт на приобретение 36 истребителей F-35A взамен находящихся на вооружении швейцарской армии самолетов F/A-18 Hornet ("Хорнет") и F-5 Tiger ("Тайгер"), срок эксплуатации которых истекает к 2030 году.